Авария на ЛЭП могла стать причиной крупного пожара в томском селе

Причиной масштабного пожара в томском селе Новоильинка мог стать перехлест проводов линии электропередачи. О предварительных результатах работы дознавателей ведомства сообщили в главном управлении МЧС по Томской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», пожар произошел 2 мая. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м. Огонь уничтожил 11 жилых домов и ряд построек.

«В настоящее время проводится дальнейшее расследование для уточнения всех обстоятельств произошедшего»,— добавили в областном главке МЧС.

Валерий Лавский

