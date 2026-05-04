Сибирь горит местами

Теплая погода в сочетании с сильным ветром заметно осложнили ситуацию с пожарами в ряде регионов Сибири. Около суток понадобилось силам главного управления МЧС по Красноярскому краю на тушение крупного пожара в селе Кучерово. Его площадь превысила гектар, огонь уничтожил около десятка домов. 16 домов сгорели в минувшие выходные в томском селе Новоильинка.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

4 мая в 14:20 главное управление МЧС по Красноярскому краю сообщило о полной ликвидации крупного пожара в селе Кучерово, расположенном в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе. Таким образом, на борьбу с огнем в населенном пункте, в котором проживает около 360 человек, ушло более суток.

Как писал «Ъ-Сибирь», пожар начался около 11:00 3 мая. Его причиной, по данным краевой прокуратуры, стало неосторожное обращение с печью жителя одного из домов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по двум улицам населенного пункта — Комсомольской и Корнеева. В итоге площадь, пройденная огнем, составила 11,1 тыс. кв. м. На ликвидацию пожара бросили крупные силы, было задействовано около 50 человек и более 20 единиц техники.

Обошлось без пострадавших. Краевой главк МЧС 3 мая сообщил о том, что пострадали девять жилых домов и около 60 хозяйственных построек. В пресс-релизе прокуратуры региона также от 3 мая говорится, что огонь уничтожил 14 строений, включая двухквартирные дома, в которых проживало 38 человек. В администрации Иланско-Нижнеингашского округа уточнили, что материальный ущерб нанесен 45 жителям.

Лишившихся жилья жителей Кучерово разместили в находящейся в селе Александровской основной школе. «С погорельцами работают специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания. Они определяют объем адресной помощи по восстановлению документов, обеспечению одеждой и питанием.

Все пострадавшие получат положенные в такой ситуации денежные выплаты. Местные власти займутся поиском жилья для их дальнейшего расселения»,— говорится в пресс-релизе краевого правительства.

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия в связи с пожаром возбудило уголовное дело. Оно расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура организовала проверку, в ходе которой, помимо прочего, будет дана оценка того, как и в каком объеме гражданам выплачивают компенсации.

Пожар в Кучерово оказался не единственным крупным пожаром в Сибирском федеральном округе за последние дни. 2 мая выгорела значительная часть села Новоильинка в Шегарском районе Томской области. Там огонь уничтожил 11 жилых домов. «Пожар осложнил сильный ветер. Люди рассказали, что огонь перекидывался даже не с горящего дома на соседний, а через дом. Пожар тушили 11 единиц техники, больше 30 человек»,— рассказал побывавший на месте томский губернатор Владимир Мазур. В конторе местного предприятия разбили пункт временного размещения, где поселили четверых селян. Еще восемь человек приютили родственники.

На состоявшемся в воскресенье заседании областной комиссии по ЧС было принято решение приступить к выплатам материальной помощи пострадавшим с 4 мая.

Главе Шегарского района Александру Михкельсону губернатор поставил задачу организовать поиск разбежавшихся во время пожара сельскохозяйственных животных.

В конце апреля «Авиалесоохрана» распространила чрезвычайный прогноз пожарной опасности в регионах России на май. В документе в числе территорий, где могут быть превышены среднемноголетние показатели пожарной опасности, указаны республики Алтай и Тыва, восточная и центральная части Алтайского края и Новосибирской области, юг Кемеровской области и Красноярского края и ряд других.

Валерий Лавский