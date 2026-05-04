Операторы предупредили жителей Петербурга об отключениях интернета перед 9 мая

«Мегафон» начал рассылать абонентам в Санкт-Петербурге уведомления о возможных перебоях в мобильном интернете из-за «подготовки и проведения массовых мероприятий», сообщает «Ъ-Северо-Запад». Такие же сообщения получили клиенты Yota, отмечает «Фонтанка».

Оба оператора объясняют ограничения «обеспечением мер безопасности». В Yota рекомендовали использовать Wi-Fi. О возможных отключениях интернета также предупредил Сбербанк. В рассылке отмечается, что перебои будут наблюдаться с 5 по 9 мая.

Аналогичные сообщения разослал москвичам «Билайн». О том, что в столице планируют отключения мобильного интернета 5, 7 и 9 мая, сообщал «Ъ». Ограничения интернета наблюдались перед 9 мая в Москве и в прошлом году.