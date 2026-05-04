«Билайн» предупредил об ограничении мобильного интернета и СМС в Москве 5–9 мая

«Билайн» предупредил своих клиентов, что в Москве могут временно ограничить работу мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Ограничения вводят «в целях обеспечения мер безопасности», пояснил оператор.

Москвичам рекомендовали использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках смартфона. Другие операторы об ограничениях пока не сообщали.

О планируемых в столице 5, 7 и 9 мая отключениях мобильного интернета писал «Ъ». В прошлом году перед 9 мая в Москве наблюдались аналогичные ограничения. В Кремле заявили, что большинство россиян с пониманием относятся к ограничениям интернета. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ограничения связи — это не «путь в прошлое».