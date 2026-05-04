Операторы связи Петербурга не подтвердили отключение интернета на 9 мая

Технические службы основных сотовых операторов, работающих в Санкт-Петербурге, на данный момент не располагают информацией о запланированных ограничениях мобильного интернета в День Победы. Об этом сообщает «Фонтанка» по итогам опроса колл-центров. Корреспонденты издания обзвонили технические поддержки операторов.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В «Билайне» сообщили, что информация о будущих отключениях в системе отсутствует, и при введении ограничений абонентов уведомят через приложение или SMS. В МТС также заявили, что не видят никаких ограничений или новостей на этот счет. Т2 ответил, что узнает об ограничениях только по факту.

Однако сегодня вечером абоненты «Мегафона» получили смс-рассылку. «В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности»,— сообщил оператор.

В «Т-Мобайл» сделали важную оговорку: в праздничные дни возможны временные ограничения, например, снижение скорости при атаках БПЛА, но это не плановая блокировка, а реакция на внешние факторы.

Кирилл Конторщиков