В ЗСК назвали условия роста качества услуг на объектах дорожного сервиса

На планерном совещании Законодательного собрания Краснодарского края депутаты обсудили меры по повышению качества услуг на объектах дорожного сервиса. Заседание провел председатель парламента Юрий Бурлачко, в нем приняли участие вице-губернаторы Александр Руппель и Сергей Усенко, руководители профильных ведомств, включая департамент потребсферы и министерство курортов.

Господин Бурлачко отметил, что первое впечатление туристов о регионе во многом формируется при посещении придорожной инфраструктуры, включая автозаправочные станции, точки питания и ярмарки. По его словам, за последние годы формат обслуживания заметно изменился: на смену разрозненным объектам приходят многофункциональные комплексы, способные обеспечить широкий спектр услуг для автопутешественников.

По данным краевого департамента потребсферы, на начало года в регионе насчитывалось более 5,5 тыс. объектов дорожного сервиса, включая АЗС, предприятия торговли и общественного питания, средства размещения и станции техобслуживания. Мониторинг, проведенный в 14 муниципалитетах, выявил как позитивные изменения — ремонт инфраструктуры, расширение сети питания, благоустройство ярмарок,— так и системные проблемы. В их числе — неудовлетворительное состояние санитарных зон на ряде заправок, а в отдельных случаях их отсутствие, а также избыточное количество рекламных конструкций.

Отдельное внимание участники совещания уделили развитию многофункциональных комплексов, объединяющих заправки, сервисные станции, торговые и гостиничные объекты. В крае утверждена схема размещения таких комплексов, предусматривающая восемь потенциальных площадок в ряде муниципалитетов.

В ходе обсуждения также затрагивался вопрос сокращения числа придорожных ярмарок. Как пояснил руководитель департамента потребсферы Роман Куринный, речь идет не о целенаправленном уменьшении их количества, а о переходе к модели, ориентированной на повышение качества услуг. При этом финансовые показатели их деятельности демонстрируют рост.

Председатель профильного комитета Сергей Орленко отметил, что ярмарки остаются важным каналом сбыта продукции местных производителей, включая фермерские хозяйства и предприятия народных промыслов. По итогам проверок около 600 объектов дорожного сервиса в прошлом году депутаты указали на необходимость усиления контроля за соблюдением санитарных и благоустроительных требований.

Вице-губернатор Александр Руппель, в свою очередь, подчеркнул значимость сочетания эстетических и правовых аспектов в организации потребительской сферы, отметив роль муниципальных властей в обеспечении надлежащего уровня сервиса.

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию с рекомендациями профильным ведомствам и органам местного самоуправления по повышению качества услуг на объектах дорожного сервиса. Мониторинг их состояния, как отметил Юрий Бурлачко, будет продолжен до завершения высокого туристического сезона.

В рамках заседания также состоялось награждение: медалью «За вклад в развитие законодательства Краснодарского края» отмечена нотариус Краснодарского нотариального округа Елена Лагодина.

Вячеслав Рыжков