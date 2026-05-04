От концессии ни горячо, ни холодно

Суд обязал администрацию города Шахты возместить часть затрат ООО «Распределенная генерация — Шахты», которые сформировались в результате эксплуатации городских котельных в 2024 году. Сумма иска превысила 39,7 млн руб.



Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Распределенная генерация — Шахты» к городской администрации. Предметом спора стали средства, которые компания потратила на эксплуатацию и обслуживание котельных в городе с 1 января по 31 декабря 2024 года. Суд постановил взыскать с городской администрации 39,7 млн руб.

Как списал «Ъ-Ростов», в 2021 году министерство ЖКХ Ростовской области, администрация Шахт и ООО «Распределенная генерация Шахты» заключили концессионное соглашение по модернизации системы теплоснабжения в городе с объемом инвестиций в 1 млрд руб. Проектом модернизации были предусмотрены строительство восьми и реконструкция 27 котельных, а также капитальный ремонт 12 км теплосетей. Концессионное соглашение рассчитано на 24 года.

Согласно договору, концессионеру было передано 65 котельных. В течение 2022 года 24 котельных были выведены из эксплуатации, а в течение следующих двух лет было создано 36 новых объектов теплоснабжения.

Поводом для иска теплоснабжающей компании то, что спорные расходы не были включены в коммунальный тариф. Как указано в решении суда, в апреле 2025 года ООО «РГШ» направило в адрес главы шахтинской администрации заявление и документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат. «Ответ на заявление ООО «РГШ» не поступил. Претензия о перечислении денежных средств также осталась без ответа»,— говорится в документе.

Сторона ответчика указала, что компания предоставила в суд в качестве обоснования затрат договоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства, реконструкции и эксплуатации котельных, которые находятся в городской собственности. Эти затраты, в свою очередь, соответствуют параметрам концессии.

Арбитраж заключил, что состав затрат компании аналогичен затратам в 2022 и 2023 годах. Ранее им была дана правовая оценка судами трех инстанций, которая стала преюдицией для дела.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Распределенная генерация — Шахты» учреждено в 2021 году в Ростове-на-Дону. Предприятие специализируется на производстве, передаче и распределении пара и горячей воды, кондиционировании воздуха. Бенефициаром и директором компании является Николай Быкадоров. В 2024 году выручка компании превысила 336,2 млн руб., а убыток — 8,3 млн руб.

В Шахтах из-за износа оборудования регулярно возникают аварии на теплосетях. Например, 6 января 2026 года в поселке Майском города Шахты скачок напряжения привел к снижению температуры в квартирах 85 многоэтажек и в десяти социальных объектах. Пуск нового теплообменного аппарата завершился только 28 января.

Наталья Шинкарева