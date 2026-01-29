Температура в домах жителей поселка под Шахтами нормализуется до конца суток

В котельной в поселке Майском города Шахты завершены пусконаладочные работы. Температура в домах достигнет нормативных показателей до конца суток 29 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Перебои с отоплением в 85 многоэтажках и в десяти соцобъектах города начались из-за скачков напряжения 16 января.

Из-за перебоев в сети котельная перестала работать на полную мощность, этому способствовал высокий износ и большая протяженность магистральных теплосетей. Для решения проблемы теплоснабжающая организация приобрела дополнительный теплообменник.

«Ожидается, что установка нового теплообменника повысит параметры теплоносителя на выходе из котельной и позволит увеличить температурный режим в жилых домах. Работы выполнены качественно и в срок»,— цитирует ведомство слова министра ЖКХ Ростовской области Антонинины Пшеничной.

За период простоя котельной жителям Майского будет произведен автоматический перерасчет за теплоэнергию.

Чтобы ситуация не повторилась, в поселке планируют заменить 2,5 км. самых изношенных участков теплотрассы в 2026 году.

Наталья Белоштейн