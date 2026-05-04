Шесть проектов из Ростовской области получили гранты ПФКИ на 19,7 млн рублей

Шесть проектов из Ростовской области, связанных с культурой, искусством и креативными индустриями, стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Сумма выделенных грантов составила 19,7 млн руб., сообщили в правительстве региона.

В число победителей вошел проект «Мультимедийный литературный фестиваль Слово-на-Дону». Его представила автономная некоммерческая организация по развитию культуры, искусства и краеведения «Культура» из Ростова-на-Дону.

Также грант получил проект «Цвет времени» муниципального учреждения культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека». Еще одним лауреатом стал проект «Труд как вдохновение» общественной организации «Союз художников Волгодонска». Список победителей включает и другие инициативы.

Мария Хоперская