Ввод МКД в Ленобласти вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом

В Ленинградской области за январь-апрель 2026 года введено 1,36 млн квадратных метров жилья. Из них 1,2 млн приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Остальные 164,9 тыс. кв. м — на многоквартирные дома. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале строительного блока правительства Ленинградской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уточняется, что данные по частным домам еще будут корректироваться. Но ключевой сигнал — по сегменту МКД. За четыре месяца ввод многоквартирного жилья вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, по оценке строительного блока, говорит о стабилизации рынка.

Параллельно с вводом формируется новый задел. В работу уже запущены жилые дома, пять социальных объектов, а также производственные и административные здания. Эксперты подчеркивают: строительный цикл в регионе сохраняет глубину. Текущий ввод обеспечен проектами, которые будут давать результат в ближайшие годы.

Карина Дроздецкая