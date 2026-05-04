Вместе с топ-менеджером «Яндекса» на рыбалке под Волгоградом погиб президент стройфирмы «БИС»

Четвертым погибшим на рыбалке в акватории Волги вместе с топ-менеджером «Яндекса» Сергеем Лойтером оказался президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Александр Назаров в 1992 году создал торгово-промышленную группу «БИС». В ее структуре — 21 подразделение. В Волгоградской области компания построила несколько крупных промышленных и коммерческих объектов, в том числе жилые комплексы «Ясная поляна» и «Парк Арена», и аквапарк «Акватория».

24 апреля лодка с четырьмя мужчинами пропала во время шторма в акватории Волги в Светлоярском районе Волгоградской области. В числе погибших — Сергей Лойтер, друг его семьи Владимир Шиповалов и водитель руководителя торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Следователи проверят в том числе техническое состояние судна.