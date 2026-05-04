В акватории Волги нашли тела всех погибших вместе с топ-менеджером «Яндекса»

Найдено тело четвертого мужчины, погибшего вместе с главой зарубежного направления «Яндекса» Сергеем Лойтером на рыбалке под Волгоградом. Поиски погибших завершены, сообщила пресс-служба пожарно-спасательной службы Астраханской области «Волгоспас».

Сергей Лойтер

Фото: Страница Сергея Лойтера в Linkedin

«3 мая в службу спасения поступила информация от родственников погибшего о том, что тело четвертого найдено. В связи с этим поисковые мероприятия были прекращены»,— уточняется в пресс-релизе, опубликованном в канале службы в Max.

ЧП случилось в акватории Волги в Светлоярском районе Волгоградской области. Лодка с четырьмя мужчинами пропала во время шторма 24 апреля. В числе погибших опознаны топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, друг его семьи Владимир Шиповалов и водитель руководителя торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Портал V1.RU писал, что на голове водителя обнаружены травмы. По предварительным данным, они возвращались с рыбалки и либо перевернулись, либо обо что-то ударились.