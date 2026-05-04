СК рассматривает версии гибели топ-менеджера «Яндекса» на Волге

Техническое состояние судна, на котором разбились четверо рыбаков в Волгоградской области, проверят в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Среди погибших — топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер и волгоградский девелопер, президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров, водитель Игорь Прохоров и родственник господина Назарова Владимир Шиповалов. 24 апреля все четверо вышли на лодке «Астраханке» на рыбалку у хутора Громки в Светлоярском районе. Около 9:00 МСК при возвращении домой они перестали выходить на связь. Примерно через три часа на противоположном берегу Волги, в 2 км от места рыбалки, обнаружили тело одного из погибших. 25 апреля были найдены еще два тела. Саму лодку обнаружили 30 апреля. Александра Назарова нашли мертвым только 3 мая.

В МСУТ уточнили, что судно уже извлекли из воды. Его направят на экспертизу для проверки технической исправности. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным ТАСС, прах Сергея Лойтера уже захоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Нина Шевченко