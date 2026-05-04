Председатель ВС Дагестана Федор Щукин ушел в отставку, чтобы возглавить республику

Председатель Верховного суда Республики Дагестан Федор Щукин официально покинул свой пост, уйдя в почетную отставку. Как сообщает пресс-служба Верховного суда России, соответствующее решение утвердила Высшая квалификационная коллегия судей. Оставление должности стало ключевым этапом в масштабной политической ротации, запущенной федеральным центром в конце апреля 2026 года.

События вокруг кадровых перестановок в Дагестане начали развиваться 30 апреля, когда президент в ходе рабочего совещания заявил об отставке главы республики Сергея Меликова, который руководил регионом с осени 2020 года. Он покидает свой пост до истечения официального срока полномочий, запланированного на сентябрь 2026 года. В ходе той же встречи председатель Народного собрания Дагестана артикулировал решение Москвы назначить на освобождающуюся должность Федора Щукина.

Для Федора Щукина переход в исполнительную власть станет резким поворотом в карьере. Выходец из Нижегородской области, он получил юридическое образование в местном государственном университете. Его профессиональный путь до переезда на Кавказ был неразрывно связан с нижегородской судебной системой, где он прошел путь от рядового юриста до заместителя председателя Нижегородского областного суда. В феврале 2024 года Федор Щукин возглавил Верховный суд Дагестана. За прошедшие два года он успел зарекомендовать себя как жесткий администратор, нацеленный на реформирование судебного делопроизводства в регионе и снижение нагрузки на районные инстанции.

По закону кандидат на пост руководителя субъекта должен завершить службу на государственной гражданской и военной, а также судейской должностях до момента внесения кандидатуры на рассмотрение парламента. Сейчас республиканская элита ожидает официального указа президента о назначении господина Щукина временно исполняющим обязанности главы республики.

Станислав Маслаков