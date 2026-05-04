Проект реконструкции НИИ микробиологии в Ростове оценили в 1,6 млрд рублей
Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии ищет подрядчика для масштабного обновления своего здания. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.
Заказчиком процедуры выступает Роспотребнадзор — ведомство, в структуру которого входит институт. Согласно условиям тендера, исполнителю предстоит выполнить строительные и монтажные работы в корпусе НИИ, а также создать на его базе новый производственный блок. Как сообщает АБН, на этой площадке планируется выпуск медицинских иммунобиологических препаратов.
Все работы будут проводиться на территории института, расположенного в переулке Газетном. На реализацию проекта заказчик выделил 1,6 млрд руб.