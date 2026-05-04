Ростовский облсуд принял иск о закрытии организации «Право голоса»

В Ростове-на-Дону может прекратить существование общественная правозащитная организация. Согласно информации пресс-службы Ростовского областного суда, инстанция зарегистрировала административное исковое заявление.

Истцом по делу выступает Главное управление министерства юстиции РФ по Ростовской области. Ведомство требует ликвидировать Региональную общественную организацию по защите прав граждан «Право голоса». Сведения о регистрации объединения в Ростове датируются июлем 2016 года.

Причины решения о ликвидации организации не уточняются. Судебное разбирательство по данному иску предварительно назначено на 21 мая. В случае удовлетворения требований минюста организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.

Мария Хоперская