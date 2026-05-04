Калининградским полицейским не выделят дополнительные выплаты из бюджета региона

Правительство Калининградской области не планирует вводить дополнительные меры поддержки сотрудников полиции за счет регионального бюджета. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона Дмитрий Латушкин. Он опубликовал ответ областного министерства по муниципальному развитию и внутренней политике.

В Калининградской области у регионального правительства не нашлось денег на поддержку полицейских

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Калининградской области у регионального правительства не нашлось денег на поддержку полицейских

Ранее, в марте, с просьбой о дополнительной поддержке сотрудников МВД к депутатам обращался врио начальника УМВД по Калининградской области Сергей Рейсон.

Как следует из ответа министерства, в 2025 году отдельные категории сотрудников младшего, среднего и старшего начальствующего состава уже получали ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей. В 2026 году ее увеличили до 5 тысяч рублей.

При этом в документе отмечается, что расширение мер поддержки невозможно, поскольку «бюджет является дотационным и ориентирован в первоочередном порядке на своевременное выполнение обязательств социального характера».

Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец также указал, что дополнительные расходы невозможны из-за «высокого уровня дефицита областного бюджета и отсутствия источников дополнительных поступлений в бюджет».

«Видимо сотрудникам остается надеяться исключительно на федеральную поддержку. Кратко: Денег нет!»,— заявил господин Латушкин.

Матвей Николаев