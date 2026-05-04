МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры на Балтике, считает посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов. Кто может быть причастен к подобным инцидентам, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов

Фото: МИД России Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов

Фото: МИД России

По мнению дипломата, такие ЧП могут спровоцировать «резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды». «Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, с целью спровоцировать... вбросы о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться в ущерб нашим интересам ввести некие не предусмотренные международным правом "зоны безопасности"»,— сказал господин Булатов в интервью «РИА Новости».

В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах нарастить военное присутствие в Балтийском море. Такое решение было принято после участившихся случаев обрыва кабелей на дне моря. Очередной такой инцидент произошел в феврале 2026-го, когда Польша сообщила о повреждении подводного электрокабеля, проходящего по дну Балтийского моря. В апреле Португалия направила в регион фрегат для слежки за российскими ВВС и ВМС.