Португалия направила фрегат для слежки за российскими ВВС и ВМС в Балтийском море

Португалия направила в Балтийское море фрегат для наблюдения за деятельностью российского военно-морского флота и военной авиации. Об этом сообщила пресс-служба португальских военно-морских сил.

В Балтийское море направили корабль NRP D. Francisco de Almeida. На борту находится около 165 моряков. Фрегат поучаствует в операции НАТО «Бриллиантовый щит» (Brilliant Shield).

«(Фрегат Португалии войдет.—“Ъ”) в состав оперативной группы 441.01 Первой постоянной морской группы НАТО (SNMG1) с основной задачей мониторинга деятельности военно-морских и воздушных сил Российской Федерации, содействия сдерживанию и укреплению сил в важнейших морских акваториях альянса»,— уточнили в пресс-службе.

Brilliant Shield — операция НАТО по коллективной самообороне, которую альянс проводит с 2022 года. В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявлял о планах нарастить военное присутствие в Балтийском море. Такое решение было принято после участившихся случаев обрыва кабелей на дне моря.