Польша сообщила о повреждении подводного кабеля в Балтийском море

Польская госкомпания Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) сообщила о повреждении подводного электрокабеля, проходящего по дну Балтийского моря. Он соединяет Польшу и Швецию.

PSE уведомила об инциденте 12 февраля. С этого числа энергоснабжение между Польшей и Швецией временно прервано. Компания заверила, что энергосистема работает стабильно, и ведется подготовка к ремонту.

«На данный момент все указывает на то, что отключение не было вызвано преднамеренными действиями»,— отмечается в пресс-релизе.

В январе 2025 года НАТО начало операцию по патрулированию Балтийского моря в целях защиты подводной инфраструктуры своих стран-членов. На этот шаг альянс пошел из-за частых повреждений подводных кабелей в регионе. В частности, в декабре 2024-го был поврежден подводный кабель электропередачи между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним — четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.