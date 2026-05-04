Смертность в ДТП в Петербурге за год снизилась почти в девять раз

Санкт-Петербург, Москва и Чукотский автономный округ стали регионами с самой низкой смертностью в ДТП по итогам первого квартала 2026 года. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С января по март в Санкт-Петербурге в дорожных авариях погибли девять человек. За аналогичный период прошлого года число жертв составляло 80.

Кроме того, за первые три месяца 2026 года в ДТП в городе пострадали 376 человек. В Ленинградской области за тот же период погибли 14 человек, еще 134 получили травмы.

Наиболее высокий уровень смертности в дорожных авариях зафиксирован в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области.

Матвей Николаев