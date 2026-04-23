В марте промышленность нарастила выпуск

По данным Росстата, после спада в годовом выражении в январе—феврале 2026 года промышленность в марте увеличила выпуск на 2,3% году к году, что вернуло ее к росту по итогам первого квартала на 0,3%. Наибольший вклад дала обработка, которая выросла на 3%, добыча на фоне подскока нефтяных цен в марте прибавила 1%.

Структура такого скачка выпуска качественно не изменилась. Отрасли, показавшие в марте рост в годовом выражении:

выпуск прочего транспорта и оборудования (включая авиацию, судостроение) — 32,6%;

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и в ветеринарии,— 15,9%;

табачных изделий — 11%;

компьютеров, электронных и оптических изделий — 8,7%;

машин и оборудования, не включенных в другие группировки,— 5,8%;

текстиля — 4,3%;

добыча металлических руд — 3,6%;

производство еды — 3,2%;

прочих готовых изделий — 2,4%;

мебели — 1,8%;

резиновых и пластмассовых изделий — 1,2%;

кокса и нефтепродуктов — 0,8%;

готовых металлических изделий — 0,8%.

Напомним, по итогам января—февраля в ЦМАКП фиксировали: «Среди ключевых секторальных особенностей динамики выпуска в начале года — ускорение снижения объемов выпуска гражданских обрабатывающих производств. В эпицентре спада — производства, завязанные на инвестиционный спрос».

Сам Росстат с учетом сезонности и календарности в марте к февралю 2026 года заметного роста выпуска не обнаруживает, оценивая его в 0,2%, как и в феврале к январю. К среднемесячному значению 2023 года он остается на пике, достигнутом в конце 2025-го (см. график). По оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», выпуск с учетом сезонности и календарности в марте прибавил к февралю 0,3%: добыча снизилась на 0,2% (быстро даже при хорошей конъюнктуре нарастить ее невозможно), а обработка выросла сразу на 1,2% (основной вклад внесли металлургия и производство нефтепродуктов, которым помогла внешняя конъюнктура).

Между тем сам по себе выпуск плохо характеризуют состояние промышленности. Конъюнктурные индикаторы S&P, Банка России и ИПН РАН в марте продолжили ухудшаться, а загрузка производственных мощностей — падать. Основными ограничениями выпуска для обработки остаются неопределенность экономической ситуации (более 70% значимости с тенденцией к медленному росту, отмечают в ЦМАКП); дефицит спроса на внутреннем рынке (тенденция к росту) и высокий процент по кредитам (примерно по 50%), на фоне быстрого снижения значимости ограничений со стороны дефицита рабочих и производственного аппарата.

Артем Чугунов