Индустрия стала оптимистичнее

Первые результаты конъюнктурных опросов промышленников в апреле текущего года (по данным на 23 апреля), опубликованные Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, фиксируют «существенное снижение пессимизма оценок» компаний в секторе. Индекс оптимизма (в 2025–2026 годах стал показателем пессимизма) вырос на 7 пунктов. Однако пессимизм российской промышленности, замечают авторы исследования, по-прежнему существенно превосходит пессимизм промышленности еврозоны, который медленно, но устойчиво снижается в 2025–2026 годах.

Апрельское снижение пессимизма обеспечила в основном динамика спроса, увеличившись за месяц на 12 пунктов, после того как в марте показатель оказался худшим со времен ковидного кризиса 2020 года. Доля нормальных оценок спроса достигла в апреле 37% после многолетнего минимума в 30% в январе текущего года и пика в 78% в апреле 2024 года, обеспеченного бюджетными вливаниями. Оценки запасов готовой продукции тоже оказали положительное влияние — их избыточность снизилась до плюс 2 пунктов после локального максимума января. Планы же выпуска внесли скромный вклад в апрельский рост оптимизма, а с июля 2025 года по март 2026-го их баланс снизился лишь на 4 пункта, что, впрочем, выглядит хуже, чем динамика этого показателя в еврозоне (см. график).

Напомним, несмотря на плохие конъюнктурные показатели промышленности в марте, Росстат сообщил о ее росте. Как отмечают аналитики ЦМАКП в записке о динамике промпроизводства за первый квартал, «в оценках направленности изменения объемов промпроизводства от разных организаций сохраняется расхождение, возникшее еще в январе», что объясняется разными подходами к устранению сезонности и календарности. По данным Росстата, после скачка в декабре 2025 года и неизменного объема выпуска в январе текущего года в феврале—марте объем производства едва заметно подрастал (на 0,2% в месяц) и в марте составил 101,3% от среднемесячного уровня четвертого квартала 2025 года (здесь и далее оценки с устранением сезонного и календарного факторов). По данным ЦМАКП, после небольшого увеличения в декабре 2025 года произошла резкая коррекция вниз, а в феврале—марте текущего года — незначительное восстановительное увеличение (в марте выпуск — 99,4% от уровня четвертого квартала). Центр развития НИУ ВШЭ в последние полгода фиксирует стагнацию выпуска. На уровне отраслей в ЦМАКП по-прежнему отмечают рост в секторах с доминированием ОПК, а в большинстве гражданских производств, прежде всего ориентированных на инвестиционный спрос,— стагнацию или снижение выпуска.

Артем Чугунов