Эксперты считают риски рецессии невысокими

Росстат повысил свою прежнюю оценку номинального ВВП России в 2025 году на 0,4%, до 214,3 трлн руб., оставив неизменным показатель его реального прироста в 1%. Пересмотрена и ежеквартальная динамика ВВП в годовом выражении: вместо 1,4%, 1,1% и 0,6% в первом—третьем кварталах — 1,3%, 1% и 0,8% соответственно. В четвертом квартале рост оценен в прежний 1%. «В части основных компонент улучшение в частном потреблении (с 3,4% до 3,6% год к году) сопровождалось ухудшением оценки в государственном потреблении (с 1,6% до 1,1%) и в валовом накоплении основного капитала (с плюс 1,7% до минус 0,4%), сблизив ее с показателем инвестиций в основной капитал, которые в 2025 году снизились на 2,3%»,— отмечает Дмитрий Полевой из «Астра УА».

В свою очередь, аналитики Райффайзенбанка отмечают, что ускорение темпов роста ВВП в четвертом квартале в годовом выражении «легко объясняется взлетом сезонно сглаженных темпов роста промышленности под конец года (в первую очередь машиностроительного комплекса). Фактически ускорение наблюдалось только в нем, тогда как прочие отрасли экономики не показали заметного роста. Интересно, что вклад госуправления (который был заметным все последние кварталы) не увеличился», фиксируют в банке.

По оценке его аналитиков, рост ВВП в первом квартале 2026 года, вероятно, опустится ниже 1% в годовом выражении на фоне меньшего числа рабочих дней и высокой базы 2025-го в строительстве, «провалившемся» в январе—феврале. Сезонно сглаженная динамика ВВП, по оценке банка, также будет скромной — минус 0,5–0,7% квартал к кварталу. «Но с учетом временного характера факторов, влияющих на цифры, риски рецессии (т. е. негативной сезонно сглаженной динамики два квартала подряд) остаются невысокими, и плавная мягкая "посадка" экономики в этом году остается базовым сценарием»,— заключают аналитики.

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН считают, что ВВП в 2026 году снизится на 0,6%, хотя еще в феврале они предполагали рост на 2%. «Улучшению прогнозной оценки динамики ВВП по итогам года могут способствовать поступление в экономику дополнительных доходов от экспорта углеводородов и сырьевых товаров начиная с апреля, влияние календарного фактора в мае—июне и возможное оживление инвестиционной активности при снижении реальной ключевой ставки»,— предупреждают аналитики.

Артем Чугунов