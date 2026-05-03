В Свердловской области откроют шесть модельных библиотек за 50 млн рублей

В Свердловской области переоснастят по модельному стандарту шесть действующих библиотек за 50 млн руб. из регионального и федерального бюджетов в 2026 году, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. В число учреждений, которые планируется преобразовать, вошли объекты в Сысерти, Верхней Салде, Красноуральске, поселке Валериановск и Екатеринбурге. По словам господина Паслера, всего на Среднем Урале работают 33 модельных библиотек в 26 населенных пунктах, которые «привлекают все больше посетителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В каждой организовано многофункциональное пространство: тихие зоны для чтения, отрытые площадки для общения и для игр. Установлено современное мультимедийное оборудование, обновлен книжный фонд, в том числе книгами с дополненной реальностью, обеспечен доступ к электронным ресурсам, созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья»,— пояснил губернатор.

Денис Паслер добавил, что в отдельных учреждениях работают автоматические станции книговыдачи, система камер бронирования, которая позволяет читателю заказывать литературу в режиме онлайн, получать и возвращать книгу удаленно. «В Ревде, например, установлено оборудование для 3D-проекций, которое позволяет создавать в помещении динамичные визуальные эффекты»,— добавил глава региона.

В сентябре 2025 года и.о. министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова сообщила, что в регионе работают 828 государственных и муниципальных библиотек, в которых хранятся 15,1 млн книг. В 2024 году учреждения увеличили число посещений до 14 млн (с 12,5 в 2023 году), книговыдачу — до 24,7 млн экземпляров (с 24,3), пользователей библиотек — до 1,7 млн человек (с 1,5 млн). Впрочем, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского Ольга Титова 24 апреля рассказала, что актуальное число библиотек на Среднем Урале составляет 824.

Денис Паслер отметил, что Екатеринбург был признан библиотечной столицей России 2026 года. С 18 по 22 мая в городе пройдет Всероссийский библиотечный конгресс, на который соберутся около 2 тыс. специалистов. Они обсудят актуальные вопросы по развитию библиотечной сферы, после чего выработают рекомендации для решения проблем на уровне страны. На проведение конгресса власти планировали потратить 34 млн руб. из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области.

Василий Алексеев