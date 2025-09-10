Власти потратят на второй библиотечный конгресс в Екатеринбурге 34 млн рублей

На проведение всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге направят 10 млн руб. из бюджета города и 24 млн руб. из казны Свердловской области, сообщила на заседании объединения «Депутатская вертикаль» в областном заксобрании и.о. министра культуры региона Юлия Прыткова. «Мы единственный регион, который имеет возможность принять это мероприятие второй раз. Прошлый конгресс имел большой позитивный резонанс, до сих пор является одним из лучших примеров организации крупного мероприятия в библиотечной сфере»,— подчеркнула она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам госпожи Прытковой, конгресс может пройти под темой «Мы ответственные за будущее». «Исходя из основной темы конгресса будут формироваться тематические треки, секции, планируем в обязательном порядке поговорить о сохранении книжной культуры, об адаптации участников специальной военной операции (СВО) средствами просвещения и формирование инженерного мышления»,— пояснила и.о. министра.

Юлия Прыткова добавила, что на территории Свердловской области работают 828 государственных и муниципальных библиотек, в которых хранятся 15,1 млн книг. В 2024 году учреждения увеличили число посещений до 14 млн (с 12,5 в 2023 году), книгавыдачу — до 24,7 млн экземпляров (с 24,3), пользователей библиотек — до 1,7 млн человек (с 1,5 млн). «По количеству общедоступных библиотек регион занимает первое место в Уральском федеральном округе (УрФО), лидирующие позиции среди субъектов РФ. Библиотека им. Белинского является старейшей библиотекой на территории УрФО»,— сказала она.

Госпожа Прыткова отметила, что власти направили 232 млн руб. на возведение 33 модульных муниципальных библиотек в 2019-2025 годах, 48 млн руб. — на создание центра консервации и реставрации библиотечных фондов на базе библиотеки им. Белинского для «сохранения редкого библиотечного фонда, представляющего культурную и историческую ценность».

По итогам выступления Юлии Прытковой председатель заксобрания Людмила Бабушкина призвала спикеров дум муниципалитетов «подключиться к подготовке мероприятия, чтобы на достойном уровне его провели».

Всероссийский библиотечный конгресс состоится в Екатеринбурге с 18 по 22 мая 2026 года, в первый раз мероприятие проходило в городе в 2006 году. Врио губернатора Денис Паслер отметил, что административный центр региона станет библиотечной столицей России на время проведения мероприятия. «Свердловская область традиционно занимает высокие места в рейтингах самых читающих регионов страны. Каждый второй екатеринбуржец — постоянный посетитель городских библиотек»,— пояснил он. Ранее, в 2024 году, конгресс на тему "Библиотека в многополярном мире" проходил в Казани, в 2025 году — в Ижевске (был посвящен теме «Победа. Вместе сильнее»).

Василий Алексеев