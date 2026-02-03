На развитие культуры в Свердловской области направили 8,3 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил 8,3 млрд руб. на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области» в 2026 году. Решение было принято на заседании правительства региона, где также было решено продлить программу на три года, сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках программы планируется модернизация четырех домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и деревне Мостовка Тавдинского округа, а также обновление трех библиотек, включая областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих в Екатеринбурге. Пять муниципальных библиотек в Сысерти, Екатеринбурге, Верхней Салде, Красноуральске и поселке Валериановск будут переоснащены по модельному стандарту. В Первоуральске, поселке Монетном и селе Ницинское планируется открытие детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры.

В 2026 году запланирован капитальный ремонт Нижнетагильской филармонии, модернизация Костинского историко-художественного музея в Алапаевском районе, обновление техники в музеях Лесного и Невьянска, а также обновление основной сцены Свердловской музкомедии.

Средства будут использованы в том числе для реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья».

Ирина Пичурина