Орлов призвал разработать «сверхидею» к библиотечному конегрссу в Екатеринбурге

Свердловские библиотекари должны предложить «сверхидею» для всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге 18-22 мая, призвал мэр Алексей Орлов на презентации программы мероприятий в ходе заседания Совета неравнодушных горожан. Директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского Ольга Титова рассказала, что в событии примут участие 1,5 тыс. отечественных и 49 зарубежных специалистов библиотечного дела. Мероприятия конгресса пройдут на 15 площадках в Екатеринбурге и шести в Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Совет неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) при администрации Екатеринбурга создал Алексей Орлов в 2021 году для обсуждения значимых и острых вопросов. В состав Совета вошли депутаты гордумы, общественные деятели, музыканты, журналисты, историки и архитекторы.

Госпожа Титова отметила, что библиотекари обсудят информационное обслуживание пользователей, цифровую перезагрузку, кадровый и научный потенциал библиотек, методическое обеспечение их развития. Также специалисты рассмотрят темы «Библиотека как стратегический ресурс государства», «Библиотечный фонд как национальное достояние» и «Библиотеки для детей как ресурса национального единства».

Депутат гордумы Константин Киселев («Яблоко») отметил, что приезд 49 зарубежных гостей «производит впечатление», и попросил назвать сверхидею конгресса. «Можно провести мероприятие и на 3 тыс. участников, но если не будет глобальной задумки, то ну собрались, показали им Екатеринбург, и что?»,— сказал он.

Ольга Титова заверила, что об актуальных вопросах по развитию библиотечной сферы выскажется «все библиотечное сообщество», после чего будут даны рекомендации для решения проблем на уровне страны. Господина Киселева поддержал мэр Алексей Орлов, который предложил библиотекарям подготовить сверхидею для их собрания к началу мероприятий. Госпожа Титова пообещала, что специалисты разработают несколько вариантов.

В сентябре 2025 года и.о. министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова сообщила, что в регионе работают 828 государственных и муниципальных библиотек, в которых хранятся 15,1 млн книг. В 2024 году учреждения увеличили число посещений до 14 млн (с 12,5 в 2023 году), книгавыдачу — до 24,7 млн экземпляров (с 24,3), пользователей библиотек — до 1,7 млн человек (с 1,5 млн). Впрочем, Ольга Титова 24 апреля рассказала, что актуальное число библиотек на Среднем Урале составляет 824. «Все областные и муниципальные библиотеки у нас они сохранены в Свердловской области, это вызывает большое уважение у коллег по России»,— подчеркнула она.

Всероссийский библиотечный конгресс впервые прошел в Екатеринбурге в 2006 году, в мае 2026 года он пройдет в столице Среднего Урала во второй раз. На это время город станет библиотечной столицей России. В целом проведение конгресса обойдется бюджетам Екатеринбурга и Свердловской области в 34 млн руб.

Василий Алексеев