Главные новости за 2 мая. Кавказ

В Республике Северная Осетия — Алания на строительство двух новых жилых комплексов направят около 30 млрд руб. В республике реализуются два крупных проекта комплексного развития территории. Это застройка индивидуального жилья возле селения Нагир и между Владикавказом и селением Гизель.

Реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 7,5 км., в сельском поселении Хабаз Кабардино-Балкарии планируют завершить в августе 2026 года. На реализацию проекта направлено 24 млн руб.

В рамках подготовки к Дню Победы в центре Ставрополя ограничат движение транспорта.

В январе 2026 года среднемесячная заработная плата в Кабардино-Балкарской Республике составила 54,9 тыс. рублей, что на 10,1% больше год к году. С учетом инфляции реальные зарплаты увеличились на 3,8%.

В матче 28 тура РПЛ футболисты махачкалинского «Динамо» проиграли в Каспийске ФК «Ростов» — 1:2 (0:1).