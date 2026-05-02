ФК «Динамо-Махачкала» уступил дома «Ростову»

В матче 28 тура РПЛ футболисты махачкалинского «Динамо» проиграли в Каспийске ФК «Ростов» — 1:2 (0:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.

Ростовчанам в первом тайме помог автогол динамовцев — в свои ворота мяч срезал Ян Джапо, а во второй половине соперники обменялись голами — у хозяев с пенальти сравнял счет Гамид Агаларов, у гостей победный мяч забил Роналдо.

После поражения у динамовцев 24 очка и промежуточное 14 место в турнирной таблице.

