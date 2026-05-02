В Ставрополе накануне Дня Победы ограничат движение транспорта

В рамках подготовки к Дню Победы в центре Ставрополя ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

2 и 5 мая с 6:00 до 24:00, а также 6 мая с 20:00 до 14:00 не будет проезда по улицам М. Морозова (от Артема до Маршала Жукова) и Маршала Жукова (от Ленина до М. Морозова).

7 мая с 8:00 до 14:00 будет ограничено движение по проспектам К. Маркса, Октябрьской Революции, Суворова, улицам Артема, Дзержинского, М. Морозова, Маршала Жукова, Советской, Булкина, Ставропольской, Р. Люксембург и Кавалерийской.

Объехать закрытые участки можно по улицам Ленина, Голенева, Маяковского, Пушкина, Комсомольской, Р. Люксембург, Дзержинского, Орджоникидзе и Войтика.

На время ограничения движения также приостановят работу троллейбусных маршрутов №1, 2, 4 и 9.

