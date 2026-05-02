Среднемесячная зарплата в КБР увеличилась на 10,1% за год

В январе 2026 года среднемесячная заработная плата в Кабардино-Балкарской Республике составила 54,9 тыс. рублей, что на 10,1% больше год к году. С учетом инфляции реальные зарплаты увеличились на 3,8%. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее значительное повышение заработной платы произошло в аграрном секторе, где доходы выросли в 1,6 раза. Также заметный рост отмечен в сфере услуг, где прибавка составила 38%, и в обрабатывающей промышленности, где зафиксирован прирост на 21,3%.

«Средняя зарплата в регионе практически достигла уровня по Северо-Кавказскому федеральному округу, составив 96,7% от окружного показателя (56,7 тыс. рублей). Дополнительным фактором роста стало повышение на 10% зарплат работников бюджетной сферы с августа 2025 года»,— отметили в ведомстве.

Уровень доходов медицинских специалистов приблизился к установленным целям: средний заработок врачей достиг 78,2 тыс. руб. что составляет 199,7% от среднего показателя по региону. Учителя школ также получают больше среднего уровня заработной платы — их доход составляет 43,9 тыс. руб. — 112% от регионального среднего.

Общий фонд заработной платы в 2026 году увеличился на 16% — до 31,2 млрд руб.

Наталья Белоштейн