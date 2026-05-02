На строительство двух ЖК в Северной Осетии направят 30 млрд рублей
В Республике Северная Осетия — Алания на строительство двух новых жилых комплексов направят около 30 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию первого заместителя председателя правительства республики Георгия Атарова.
По информации господина Атарова, сейчас в республике реализуются два крупных проекта комплексного развития территории. Это застройка индивидуального жилья возле селения Нагир.
Второй проект — строительство ЖК между Владикавказом и селением Гизель.