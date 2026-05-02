На строительство двух ЖК в Северной Осетии направят 30 млрд рублей

В Республике Северная Осетия — Алания на строительство двух новых жилых комплексов направят около 30 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию первого заместителя председателя правительства республики Георгия Атарова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации господина Атарова, сейчас в республике реализуются два крупных проекта комплексного развития территории. Это застройка индивидуального жилья возле селения Нагир.

Второй проект — строительство ЖК между Владикавказом и селением Гизель.

Наталья Белоштейн

