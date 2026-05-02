В КБР реконструкцию водопроводных сетей за 24 млн рублей завершат в 2026 году

Реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 7,5 км, в сельском поселении Хабаз Кабардино-Балкарии планируют завершить в августе 2026 года. На реализацию проекта направлено 24 млн руб. Об этом сообщае пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На данный момент завершено обустройство траншеи, сварка труб, укладка водопровода в траншею и обратная засыпка. Ведутся работы по установке колодцев и запорной арматуры. Два резервуара уже смонтированы, начата их обвязка.

В ведомстве отметили, что реализация проекта обеспечит водоснабжением более 1,7 тыс. жителей сельского поселения Хабаз.

Наталья Белоштейн