В Ростове открыли новый светомузыкальный фонтан

У Дворца спорта в Ростове-на-Дону открыли новый фонтан. В теплое время года днем он будет работать в обычном режиме, а по вечерам дополнится светомузыкальными представлениями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Сам Дворец спорта после трехлетнего капитального ремонта был открыт в сентябре 2025 года. Вместимость сооружения увеличена до 5 тыс. зрителей при проведении игровых мероприятий и до 3,5 тыс. — для соревнований на льду.

Наталья Белоштейн