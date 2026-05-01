Главные новости за 1 мая. Кавказ

На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2026) Кабардино-Балкарская Республика заключила пять инвестиционных соглашений в сфере туризма. Общий объем инвестиций — 250 млрд руб.

Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Все семь объектов, обслуживаемых муниципальным предприятием, уже функционируют.

Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения в больнице Махачкалы, выписан из медучреждения. Врачу была оказана вся необходимая помощь, что позволило добиться быстрого восстановления пациента. В ближайшие дни планируется выписать и хирурга.

Глава Дагестана Сергей Меликов продолжит свою работу в этой должности.

В Ставропольском крае до конца недели ожидаются дожди и грозы, в связи с чем начинает сезонную работу противоградовая служба.