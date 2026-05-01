Сергей Меликов продолжит работать в должности главы Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов продолжит свою работу в этой должности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

«Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана до выхода соответствующего решения президента России», — говорится в сообщении администрации.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», президент РФ Владимир Путин объявил, что Сергей Меликов переходит на другую работу. Президент поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

