Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье начинается сезон борьбы с градом

В Ставропольском крае до конца недели ожидаются дожди и грозы, в связи с чем начинает сезонную работу противоградовая служба. Об этом сообщили в ФГБУ «Ставропольская ВС».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Внимательно следить за небом специалисты будут с 1 мая. Зона воздействия охватывает 839 тыс. гектаров в Кочебеевском, Андроповском, Предгорном, Кировском и Шпаковском округах.

Для воздействия на облака применяют специальные изделия из пластика и прессованной бумаги. Они самоликвидируются на высоте от одного до пяти километров над уровнем земли. В результате дробления образуются мелкие осколки, безопасные для людей, животных и строений. После обработки градовые тучи выпадают на землю дождем, а не льдинками.

Мария Хоперская

Новости компаний Все