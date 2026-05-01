На Ставрополье начинается сезон борьбы с градом

В Ставропольском крае до конца недели ожидаются дожди и грозы, в связи с чем начинает сезонную работу противоградовая служба. Об этом сообщили в ФГБУ «Ставропольская ВС».

Внимательно следить за небом специалисты будут с 1 мая. Зона воздействия охватывает 839 тыс. гектаров в Кочебеевском, Андроповском, Предгорном, Кировском и Шпаковском округах.

Для воздействия на облака применяют специальные изделия из пластика и прессованной бумаги. Они самоликвидируются на высоте от одного до пяти километров над уровнем земли. В результате дробления образуются мелкие осколки, безопасные для людей, животных и строений. После обработки градовые тучи выпадают на землю дождем, а не льдинками.

Мария Хоперская