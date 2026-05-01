Кабардино-Балкария в рамках КИФ-2026 подписала соглашения на 250 млрд рублей

На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2026) Кабардино-Балкарская Республика заключила пять инвестиционных соглашений в сфере туризма. Общий объем инвестиций — 250 млрд руб., сообщили в правительстве региона.

Реализация проектов позволит создать 12 тыс. рабочих мест.

В ближайшее время Кабардино-Балкария сможет принимать до 8 млн туристов ежегодно. На площади 232 га планируется строительство семейного парка впечатлений, отелей категории 4–5 звезд, бальнеотермального кластера, этнопарка и современной спортивной инфраструктуры.

Кроме того, одно из соглашений предусматривает реновацию водогрязелечебницы в курортной зоне Нальчика.

