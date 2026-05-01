В Дагестане выписали врача, пострадавшего при нападении в больнице

Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения в больнице Махачкалы, выписан из медучреждения. Об этом сообщается в телеграм-канале Республиканской клинической больницы им. Вишневского.

Врачу была оказана вся необходимая помощь, что позволило добиться быстрого восстановления пациента. В ближайшие дни планируется выписать и хирурга. Сейчас он находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», вечером 23 апреля в помещениях ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского» в Махачкале обвиняемый, используя нож, нанес колото-резаные ранения в область лица и шеи двум врачам. Инцидент произошел в комнате дежурного медперсонала.

Довести задуманное до конца злоумышленнику помешало активное сопротивление потерпевших и оперативные действия сотрудников службы безопасности больницы. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на 1 месяц 29 суток — до 23 июня 2026 года. Постановление может быть обжаловано в Верховном Суде Республики Дагестан.

Мария Хоперская