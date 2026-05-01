В столице Северной Осетии открылся сезон фонтанов
Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Все семь объектов, обслуживаемых муниципальным предприятием, уже функционируют. «На протяжении всего сезона наши специалисты будут следить за чистотой и исправностью систем», — отметили в администрации.
Вода в фонтанах техническая и не предназначена для употребления. Жителей и гостей города предупредили о том, что не стоит заходить в чаши и не купаться: внутри находится сложное оборудование под напряжением, из-за чего возникает риск поражения электрическим током.