В столице Северной Осетии открылся сезон фонтанов

Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Все семь объектов, обслуживаемых муниципальным предприятием, уже функционируют. «На протяжении всего сезона наши специалисты будут следить за чистотой и исправностью систем», — отметили в администрации.

Вода в фонтанах техническая и не предназначена для употребления. Жителей и гостей города предупредили о том, что не стоит заходить в чаши и не купаться: внутри находится сложное оборудование под напряжением, из-за чего возникает риск поражения электрическим током.

Мария Хоперская

