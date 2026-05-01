Водитель Volkswagen погиб в ДТП с Audi на трассе под Анапой

Утром 1 мая на ремонтируемом участке автодороги Новороссийск—Керчь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на бетонное ограждение. После удара машина выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Audi.

В результате аварии водитель Volkswagen скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир этого автомобиля, а также водитель Audi получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работали сотрудники полиции и экстренных служб. Проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему.

Как уточнили в правоохранительных органах, ДТП произошло на участке трассы, где ведутся дорожные работы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и условия, которые могли привести к аварии.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в первом квартале 2026 года на территории региона зарегистрировано 1 тыс. аварий. В результате аварий погибли 116 человек, из которых двое являются несовершеннолетними, а ранения различной степени тяжести получили свыше 1,2 тыс. граждан. Из общего числа ДТП 112 инцидентов имели летальный исход. Согласно официальному сообщению, к ключевым факторам, приводящим к гибели людей, отнесены наезды на пешеходов, превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Дополнительно отмечается, что в целом по России в январе—марте 2026 года произошло 1,9 тыс. наездов на пешеходов по вине самих пешеходов, что на 19,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и свидетельствует о сокращении числа подобных происшествий.

Мария Удовик