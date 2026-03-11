ЕК пригрозила лишить Венецианскую биеннале финансирования за допуск России

Еврокомиссия (ЕК) «решительно осуждает» решение допустить Россию на Венецианскую биеннале впервые с 2022 года. Об этом сказано в заявлении вице-председателя ЕК по вопросам технологического суверенитета Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из экспозиций 60-й Венецианской биеннале (2024 год)

Фото: Luca Bruno / AP Одна из экспозиций 60-й Венецианской биеннале (2024 год)

Фото: Luca Bruno / AP

Согласно пресс-релизу, ЕК «четко обозначила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины». По мнению еврокомиссаров, культура «способствует продвижению и защите демократических ценностей, содействует открытому диалогу, многообразию и свободе выражения мнений и никогда не должна использоваться в качестве платформы для пропаганды».

Страны Европы, институты и организации должны действовать в соответствии с европейскими санкциями и не предоставлять площадку лицам, которые «активно поддерживали или оправдывали» агрессию против Украины. «Если Фонд Биеннале придержится решения о допуске России, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, выделяемого фонду»,— отметили представители ЕК.

Венецианская биеннале — международная художественная выставка, которая проводится дважды в год при участии международного жюри. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году. В 2021 году павильон капитально отреставрировали. С 2022 года, на фоне российской операции на Украине, Россия не участвовала в выставке.

Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Минкультуры Италии говорило, что руководство биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке. Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко в марте заявил, что попросил своих сотрудников пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать «другую точку зрения». Ожидается, что Россия представит проект «Дерево укоренено в небе».