Ливия попросила Россию срочно отбуксировать атакованный ВСУ «Арктик Метагаз»

Власти Ливии просят Россию срочно принять меры по разгрузке или буксировке атакованного ВСУ и потерявшего управление судна «Арктик Метагаз». Об этом «РИА Новости» заявил представитель ВМС Ливии Абу Бакр Мухаммед аль-Бадри.

По словам собеседника агентства, российской стороне следует отправить судно-буксировщик или запасной танкер «для разгрузки груза безопасным путем». Он отметил, что газовоз и его содержимое создают «реальную угрозу для ливийского побережья и всего Средиземного моря» с точки зрения экологии.

Господин аль-Бадри добавил, что ливийским властям не удается в полной мере контролировать судно. Он подчеркнул, что ситуация может усугубиться при ухудшении погодных условий.

Минтранс РФ сообщал, что 3 марта «Арктик Метагаз» был атакован безэкипажными катерами ВСУ. Газовоз перевозил 100 тыс. куб. м сжиженного природного газа, после атаки на нем начался пожар. На борту было 30 человек, двое моряков пострадали — позднее экипаж эвакуировали. СКР возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме.

В конце марта египетское судно взяло «Арктик Метагаз» на буксир в 62 морских милях от побережья Ливии. Через несколько дней из-за погодных условий контроль над газовозом был потерян. Позднее ливийские власти сообщили, что по поручению Национальной нефтяной корпорации Ливии газовоз взяло на буксир судно Mardave.