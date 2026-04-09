У берегов Ливии снова взяли на буксир российский газовоз «Арктик Метагаз»

В Средиземном море повторно взяли на буксир поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление ливийского комитета по чрезвычайным ситуациям. 3 марта судно атаковали Вооруженные силы Украины.

Над судном восстановили контроль, заявила ливийская сторона. Его взяли на буксир с помощью судна Mardave, которое действовало по поручению ливийской Национальной нефтяной корпорации. На ливийском побережье сохраняется высокий уровень готовности для обеспечения мер предосторожности, добавили в комитете.

По данным СКР, в момент атаки на борту «Арктик Метагаз» было 30 человек, пострадали второй помощник капитана и матрос. Экипаж позднее эвакуировали. Судно осталось без управления и дрейфовало в южной части Средиземного моря. В конце марта египетское судно взяло газовоз на буксир в 62 морских милях от побережья Ливии. Однако из-за погодных условий контроль над судном был потерян.