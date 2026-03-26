СКР возбудил дело о международном терроризме после атаки на «Арктик Метагаз»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме после атаки ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 3 марта по газовозу ВСУ ударили с помощью двух БПЛА и трех безэкипажных катеров со взрывчаткой. В момент атаки на борту было 30 человек экипажа. Пострадали второй помощник капитана и матрос. Следователи признали потерпевшими и допросили всех членов экипажа. Судно получило «значительные пробоины» и сейчас дрейфует в южной части Средиземного моря. Газовоз приближается к территориальным водам Ливии.

Накануне председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что газовоз дрейфует к юго-востоку от берегов Италии. Национальная нефтяная корпорация сообщала, что «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в один из портов Ливии. Господин Патрушев призвал агрессора возместить ущерб от атаки на «Арктик Метагаз».

