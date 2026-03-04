Минтранс подтвердил атаку на российский газовоз в Средиземном море

Российский газовоз «Арктик Метагаз» 3 марта подвергся атаке со стороны безэкипажных катеров ВСУ вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @MarineTraffic Фото: @MarineTraffic

В ведомстве уточнили, что танкер следовал из порта Мурманск с грузом, «оформленным по всем международным правилам». Катера ВСУ, как утверждают в Минтрансе, запустили от берегов Ливии. Всех 30 членов экипажа танкера удалось спасти.

В Минтрансе назвали атаку «актом международного терроризма и морского пиратства» и обвинили украинскую сторону в нарушении норм морского права. Ведомство призвало мировое сообщество отреагировать на ситуацию.

Первым о ЧП на «Арктик Метагазе» со ссылкой на источники писал Reuters. Тогда речь шла лишь о пожаре на СПГ-танкере.