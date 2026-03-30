Египетское судно взяло на буксир атакованный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз»

Российский газовоз «Арктик Метагаз», атакованный дронами в Средиземном море в начале марта, взяло на буксир египетское судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по ЧС Ливии.

Фото: Marina Militare / Handout / Reuters

По словам ливийских властей, сейчас газовоз находится в 62 морских милях от побережья Ливии. Триполи находится в контакте с Москвой по этой теме, добавили в комитете. Также указывается, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation) «работает над заключением соглашения с международной компанией для осуществления откачки газа и нефти с танкера».

Следственный комитет России после атаки ВСУ на «Арктик Метагаз» возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме. По данным следствия, 3 марта судно атаковали два БПЛА и три морских дрона ВСУ. На борту было 30 человек, пострадали второй помощник капитана и матрос. Экипаж позднее эвакуировали. Судно осталось без управления и дрейфовало в южной части Средиземного моря.