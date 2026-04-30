Электричество вернули в 140 населенных пунктов Новгородской области за сутки

Энергетики за минувшие сутки восстановили электроснабжение в 140 населенных пунктах Новгородской области, пострадавших от циклона. По данным МЧС на вечер 29 апреля, без света остаются 359 населенных пунктов с населением около 3 200 человек в 11 муниципальных образованиях. Новгородский округ полностью запитан.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены 86 бригад Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на 29 апреля, 21:00, отключения были зафиксированы в Боровичском, Валдайском, Демянском, Крестецком, Любытинском, Маловишерском, Мошенском, Окуловском, Пестовском, Хвойнинском и Чудовском районах. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 86 бригад Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» — 348 человек и 101 единица техники. Содействие им оказывают 25 сотрудников МЧС с 11 единицами спецтехники.

Кирилл Конторщиков