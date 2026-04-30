Песков о реакции Киева на перемирие 9 мая, ожидаемом падении ВВП и борьбе в Мали
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы, что нужно для объявления перемирия с Украиной ко Дню Победы, доверяет ли Владимир Путин публикуемой экономической статистике и разрядила ли беседа президента России с президентом США обстановку в мире. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Спад экономики
- Путин, безусловно, доверяет той экономической статистике, которая публикуется в России.
- Падение ВВП при охлаждении экономики это ожидаемые процессы. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности.
- Руководство страны предпринимает меры для изменения негативной тенденции в экономике к тенденции роста.
Перемирие на День Победы
- Для перемирия ко Дню Победы нужно прежде всего решение президента, Кремль сразу же его обнародует.
- Путин пока не принял решения по конкретным часам перемирия в зоне СВО на День Победы.
- Россия пока не слышала реакции Украины на инициативу о перемирии в случае Дня Победы.
Разговор с Трампом
- Один телефонный разговор Путина и (Дональда) Трампа с трудом может оздоровить обстановку в мире, концентрация конфликтов в нем велика.
- Обстановка в мире так накалена, что в один момент это изменить сложно.
Ситуация в Мали
- Россия продолжит в Мали борьбу с экстремизмом и терроризмом.
- Россия продолжит оказывать помощь действующей власти в Мали.
Другие вопросы
- Россия не предлагала создать новый механизм для урегулирования иранской ядерной проблемы, аналогичный Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
- Путин сегодня встретится с представителями коренных малочисленных народов России.