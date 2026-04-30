Песков о реакции Киева на перемирие 9 мая, ожидаемом падении ВВП и борьбе в Мали

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы, что нужно для объявления перемирия с Украиной ко Дню Победы, доверяет ли Владимир Путин публикуемой экономической статистике и разрядила ли беседа президента России с президентом США обстановку в мире. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Спад экономики

Путин, безусловно, доверяет той экономической статистике, которая публикуется в России.

Падение ВВП при охлаждении экономики это ожидаемые процессы. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности.

Руководство страны предпринимает меры для изменения негативной тенденции в экономике к тенденции роста.

Перемирие на День Победы

Для перемирия ко Дню Победы нужно прежде всего решение президента, Кремль сразу же его обнародует.

Путин пока не принял решения по конкретным часам перемирия в зоне СВО на День Победы.

Россия пока не слышала реакции Украины на инициативу о перемирии в случае Дня Победы.

Разговор с Трампом

Один телефонный разговор Путина и (Дональда) Трампа с трудом может оздоровить обстановку в мире, концентрация конфликтов в нем велика.

Обстановка в мире так накалена, что в один момент это изменить сложно.

